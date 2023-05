C à vous du 15 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 15 mai 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 15 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Dans son livre “Du mépris à la colère. Essai sur la France au travail”, à paraître le 19 mai aux Editions du Seuil, Laurent Berger tire les leçons de la mobilisation contre la réforme des retraites et d’une décennie à la tête de la CFDT

🔵 📌 Covid-19 : le retour des soignants non-vaccinés officiellement autorisé à partir de ce lundi. On en parle avec le Dr Mathias Wargon,chef des urgences de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Aurélia Perreau et Jean-Baptiste Marteau pour le documentaire “Homos en France”, demain soir à 21h10 sur France 2

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Les actualités d’Anne Roumanoff, en tournée dans toute la France jusqu’à la fin juin pour son spectacle “Tout va presque bien !”

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Adé présente son album “Et alors ?”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jean-François Bérard, chef Hostellerie Bérard – La Cadière d’Azur

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Manu Payet et Gwilherm de Cerval pour le guide “La Traversée de Paris”, à paraître le 17 mai aux éditions Lattes; et François-Régis Gaudry pour l’exposition “Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours”, du 12 avril au 16 juillet à la Conciergerie à Paris et l’émission “Très Très Bon” sur Paris Premiere

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 15 mai 2023 à 19h sur France 5.



