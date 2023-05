Les 12 coups de midi : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse qui sera découverte mardi ?

Les 12 coups de midi du 15 mai 2023, 62ème victoire de Céline – C’est demain, mardi, que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il ne reste plus que 3 cases et on verra donc demain le visage de la célébrité qui se cache sur cette étoile !







Aujourd’hui, Céline jouait pour 30.000 euros sur le Coup de Maître mais elle a buté sur une question. Elle a donc remporté 3.000 euros à partager et sa cagnotte arrive à 251.582 euros de gains et de cadeaux.







Les 12 coups de midi du 15 mai 2023, plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 3 cases. Céline n’a pas pu propose de nom et on a désormais tous les indices en notre possession ! De qui s’agit-il ?

La réponse, c’est : Léa Drucker ! On vous explique les indices en détails :

– le Capitole aux Etats-Unis parce qu’elle a vécu une partie de son enfance à Washington

– le micro puisqu’elle a été chroniqueuse radio

– le papillon pour le film « Papillon de nuit » dans lequel elle joue

– le hautbois pour le film « Close » dans lequel l’un des personnage est passionné par le hautbois

– la méridienne en référence à Michel Drucker et son émission « Vivement dimanche »



Noms proposés pour cette étoile : Minnie, Laure Manaudou, Hillary Clinton, Florent Pagny, Claude Nougaro, Clint Eastwood, Jodie Foster

Les 12 coups de midi du 15 mai, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1