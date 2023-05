Les enquêtes de Morse du 21 mai : l’épisode final ce soir sur France 3

Les enquêtes de Morse du 21 mai 2023 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 termine la diffusion de la neuvième et dernière saison de la série « Les enquêtes de Morse ». Au programme, l’épisode 3 inédit et il s’agit de l’ultime épisode de la série !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Les enquêtes de Morse du 21 mai 2023 : votre épisode ce soir

Épisode 3 – Sorties de scène

Une série de morts en apparence accidentelles intrigue Morse, ces décès étant apparus le jour même dans la rubrique nécrologique de l’Oxford Mail. En parallèle, l’enquête sur Blenheim Vale s’accélère et le danger s’intensifie pour Morse et Thursday.

Avec Shaun Evans (Sergent Endeavour Morse), Roger Allam (Inspecteur en chef Thursday), Anton Lesser (Commissaire divisionnaire Reginald Bright), James Bradshaw (Dr Max DeBryn), Sean Rigby (Sergent Jim Strange), Abigail Thaw (Dorothea Frazil), Caroline O’Neil (Win Thursday), Jack Bannon (Sam Thursday), Sara Vickers (Joan Thursday).



Les enquêtes de Morse, rappel de la présentation de la saison 9

Dans cette 9e et dernière saison des Enquêtes de Morse, nous sommes désormais en 1972 et le crime prend toujours de multiples formes à Oxford. Remis sur pied après avoir succombé à ses démons intérieurs l’an passé, Morse va être confronté à de nouvelles enquêtes complexes avec pour toiles de fond un orchestre symphonique, une série télé policière et la rubrique nécrologique de l’Oxford Mail. Nos héros ne seront pas épargnés par la résurgence d’anciennes affaires, qui feront réapparaitre des visages du passé. Ce sera aussi une période de grand changement pour tous les membres de l’équipe aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

« Les enquêtes de Morse » sont de retour ce soir à partir de 21h10 sur France 3.