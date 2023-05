« Fast & Furious : Hobbs and Shaw » : votre film ce soir sur TF1 (21 mai)

« Fast & Furious : Hobbs and Shaw », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par David Leitch avec Dwayne Johnson et Jason Statham dans les rôles principaux.







A voir dès 21h10 sur la chaîne







« Fast & Furious : Hobbs and Shaw » : l’histoire

Ennemis de longue date, Luke Hobbs et Deckard Shaw doivent pourtant unir leurs forces pour mettre un terme à une menace terroriste de grande envergure.

Avec : Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Idris Elba (Brixton), Vanessa Kirby (Hattie), Helen Mirren (Queenie)



Le saviez-vous ?

– Après huit films ayant accumulé près de 5 milliards de recette dans le monde entier, la franchise Fast and Furious présente aujourd’hui son premier spin-off. Dwayne Johnson et Jason Statham y reprennent leurs rôles de Luke Hobbs et Deckard Shaw dans Fast & Furious : Hobbs & Shaw.

– Réalisé par David Leitch (Deadpool 2), à partir du scénario de Chris Morgan, architecte de l’univers de Fast and Furious. Le film est produit par Chris Morgan, Dwayne Johnson, Jason Statham et Hiram Garcia. Les producteurs exécutifs sont Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith et Ainsley Davies.

– Sortie en salles en 2019, le film a réalisé plus de 759 millions de dollars de recettes dans le monde

