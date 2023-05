Love Island du 19 mai : 2 arrivées (résumé + replay épisode 23)

Love Island épisode 23 du vendredi 19 mai – Place à l’épisode 23 de Love Island ce vendredi soir. Les islanders apprennent que Raphaëlla, une nouvelle islandeuse, va intégrer la villa.







Gabriel est dans son coin et s’énerve contre Cindy… Il n’a toujours pas digéré le fait qu’Anna et Solène se soient embrassés. Cindy rigole et Gabriel s’emporte. Cindy finit par lui dire que c’était faux ! Il reproche qu’elles jouent avec ses sentiments. Cindy essaie de lui faire ouvrir les yeux sur ce qu’il a fait.

Le lendemain matin, tout le monde attend l’arrivée de Raphaëlla. Issam se dit prêt à la découvrir si elle lui plait ! Et Solène espère l’arrivée d’un islander bien pour elle.







Issam décide de mettre les choses au clair avec Ludivine. Il pense qu’elle n’est pas honnête vis à vis d’Issam. Ludivine reconnait qu’elle a envie d’aller vers Issam même si elle a toujours envie de le connaitre. Mais Steph lui dit qu’il y a un moment où il faut prendre une décision.



Les islanders ont ensuite un défi lancé par Laurent Maistret : les couples doivent construire un radeau ! Gabriel et Anna doivent le faire ensemble mais Anna ne veut pas lui parler… Ils doivent ensuite réaliser un parcours du combattant. Issam et Anissa finissent en tête !

Anna et Gabriel se disputent encore. Mais Gabriel espère encore récupérer Anna… Mais Solène confie à Anna que Gabriel a dit qu’il aurait mieux fait de garder Camille. Cindy n’apprécie pas qu’elle mette de l’huile sur le feu. Ca tourne au clash entre Gabriel et Solène, avec Cindy au milieu.

Suit un clash entre Cindy et Perle… Cindy refuse de la laisser donner son avis et lui hurle dessus. Valentin essaie de calmer le jeu mais c’est impossible. Issam explique à Cindy qu’elle ne peut pas parler comme ça aux autres… Cindy hurle et s’isole, Edgar la suite et il refuse de l’écouter lui aussi.

Raphaëlla, qui a participé à Love Island dans deux autres pays, arrive dans la villa. Issam flashe directement sur elle… Ludivine et Anissa l’ont à l’oeil. Et Raphaëlla doit embrasser ses deux garçons préférés : elle choisit Issam et Jordan ! Et nouvelle surprise : Nicolo, influenceur, débarque dans la villa ! Ils font sa connaissance et Ludivine est clairement sous le charme… Mais de son côté, Nicolo a une préférence pour Solène.

Cindy dit à Edgar que Nicolo lui plait et ça tourne en dispute… Les islanders reçoivent un message : ils doivent tous se réunir ! Raphaëlla et Nicolo doivent choisir avec qui ils veulent être en couple. Et le public doit voter pour leurs préférés pendant 48h, un islander sera ensuite définitivement éliminé.

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce vendredi 19 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 21 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.