Love Island du 2 mai : 2 nouvelles arrivent ! (résumé + replay épisode 8)

Love Island épisode 8 du mardi 2 mai – Place à l’épisode 8 de Love Island ce mardi soir. A la veille de la prochaine cérémonie des couples, Simon a choisi de se mettre en couple avec Perle. Valentin est remonté, surtout que Simon explique que Perle ne lui a pas fermé les portes…







Valentin se pose des questions, il pense qu’il y a des choses qu’il ne sait pas. Et Valentin reçoit un message pour lui rappeler qu’il est célibataire et que ça peut être synonyme d’élimination ! Simon enfonce le clou, il dit que jamais Perle ne lui a mis un stop. Pendant ce temps là, Perle se justifie auprès de Valentin, il lui assure avoir été clair avec Simon.







Simon et Perle se couchent donc ensemble mais Perle lui tourne le dos. Le lendemain matin, Valentin est remonté. Une spéciale pompiers est organisée, et Simon en profite avec Perle… Et Valentin doute de l’honnêteté de Perle.

De son côté, Sergueï est perdu entre Fiona et Perrine… Et place à une soirée « mytho ou pas mytho ». Une dispute éclate entre Cindy et Perle. Edgar remet Cindy à sa place, elle n’apprécie pas.



Les islanders reçoivent un message pour leur annoncer que tout le monde est en danger et que l’un d’eux sera éliminé demain soir ! Et deux nouvelles islandeuses pour entrer dans la villa : Jasmine et Camille.

Love Island, le replay du 2 mai

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mardi 2 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 2 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 8 !