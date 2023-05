Un si grand soleil du 3 mai : Chloé recadre Marc (résumé et vidéo épisode 1139 en avance)

Un si grand soleil du 3 mai, spoiler résumé de l’épisode 1139 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 3 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu interroge Virgile et Eve, pour qu’ils leur racontent ce qui s’est passé. Manu leur reproche d’avoir fait n’importe quoi, il les avait prévenus. Eve lui répond que sans preuve il les aurait jetés. Manu leur explique que s’il n’était pas intervenu, ils seraient sûrement morts. Il leur dit qu’ils peuvent remercier Alix.







En partant, Eve s’excuse auprès de Virgile. Mais il lui dit que si c’était à refaire, il n’hésiterait pas une seconde.



Chloé dit à Evan qu’elle va aller faire quelques courses le soir. La banque appelle Evan, Laetitia lui annonce que sa direction a choisi de soutenir son projet. Il doit passer dans la journée pour signer le prêt. Il propose de venir tout de suite. Après avoir raccroché, Evan saute de joie et prend Chloé dans ses bras. Elle est contente pour lui.

Marc ne va pas bien, Louis lui dit qu’il n’a plus de céréales, il faut qu’il pense à faire les courses. Il ne l’écoute pas, Louis comprend que quelque chose ne va pas mais Marc prétexte que c’est l’expo photos. Une fois Louis parti, Marc appelle Chloé. Il lui demande si elle a réfléchi à d’autres sujets pour les chroniques. Elle lui propose de se voir aujourd’hui.

Evan est avec Laetitia, qui le félicite. La banque lui accorde un prêt de 300.000 euros personnel pour avoir un tiers des parts de la clinique, avec Elisabeth Bastide et Mr Laumière. Il faudra ensuite un second prêt pour sa société. Et Laetitia annonce à Evan qu’il faut en garantie du prêt l’hypothèque de son appartement ! Evan n’apprécie pas l’idée, Chloé va devoir venir signer…

Sauzet hurle sur Manu et Akim. Il dit avoir été victime d’un cambriolage et est en garde à vue alors qu’il n’a rien fait. Manu lui rappelle qu’il a enlevé et séquestré deux personnes. Et il l’accuse d’avoir tué Aline. Alex les rejoint, son amie véto l’a balancé. Mais Sauzet refuse toujours d’avouer. Ils reprennent tout depuis le début.

Aline avait bien tout découvert au sujet du dopage des taureaux, elle voulait qu’il vende la manade. Sinon elle allait le dénoncer, elle lui laissait un mois ! Sauzet avoue à la police qu’il ne pouvait pas vendre la manade. Il a voulu lui mettre la pression en la faisant chanter. Mais Aline n’a pas voulu céder. Il a mis les médicaments dans son thé avant de la balancer dans l’eau.

Chloé et Marc prennent un verre et choisissent le futur sujet. Chloé décide ensuite de parler à Marc de l’ambiguïté entre eux… Elle veut mettre les choses au clair, elle est mariée et heureuse. Marc lui dit qu’ils sont qu’amis et la remercie de lui en parler.

Virgile retrouve Alix avec une bouteille. Elle lui rappelle que ça fait deux fois qu’elle lui sauve la vie. Pendant ce temps là, Becker et Janet dînent avec Dimitri et Sabine. Sabine interroge son père sur l’enquête mais il ne peut rien dire. Dimitri se retrouve seul face à Clément, il est mal à l’aise… Il essaie de parler vélo, Becker lui dit qu’il faudra qu’il soit très fort pour lui faire oublier qu’il a trompé sa fille.

Chloé rentre et retrouve Evan, elle a oublié les courses. Il doit lui parler d’un « petit détail ». Il lui parle de l’hypothèque, Chloé semble sous le choc et s’emporte. Elle lui reproche de ne pas lui laisser le choix…

VIDÉO Un si grand soleil du 3 mai extrait, Chloé met les choses au clair

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.