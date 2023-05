« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé dans l’épisode 11 ? (résumé + replay 2 mai)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 11 du mardi 2 mai 2023 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après son élimination, Héléna rejoint Anne-Sophie au camps du jury final.







Sur le camps, Frédéric, Quentin, Gilles et Nicolas sont ravis que leur stratégie fonctionne, personne ne les a démasqués. Les aventuriers cherchent de la nourriture, et Nicolas et Gilles ont réussi à récupérer plein de crabes !

Le jeu de confort se prépare, les aventuriers reçoivent une cible et des arcs pour s’entrainer à la mythique épreuve du tir à l’arc. Nicolas et Quentin sont très forts déjà à l’entrainement !







Direction le jeu de confort. Denis accueille les aventuriers et leur présente la récompense : porc à l’ananas, un flan au caramel en dessert, un hamac pour dormir, et un appel à un proche ! Et cerise sur le gâteau : un voyage pour 2 aux Philippines pour revenir sur les traces de Koh-Lanta !



– Première salve, la plus proche est celle de Julie. Elle doit casser la flèche de l’un de ses adversaires ! Elle choisit de Clémence.

– Deuxième salve, c’est la flèche de Gilles la plus proche. Il casse la flèche de Laura.

– Troisième salve, Gilles remporte encore la salve ! Il élimine Tania.

– Quatrième salve, Nicolas est le plus proche ! Il casse la flèche de Frédéric.

– Cinquième salve, Quentin remporte la salve. Il élimine Julie.

– Sixième salve, Quentin la remporte encore. Il casse la flèche d’Esteban.

– Septième salve, Quentin est encore le plus proche ! Il doit choisir entre Nicolas et Gilles. Il choisit Gilles, Nicolas est éliminé.

– Finale : c’est finalement Gilles qui remporte la victoire grâce à sa toute dernière flèche !

Denis annonce à Gilles qu’il va pouvoir partager le confort. Il décide d’emmener Nicolas ! Quentin est très déçu et ne comprend pas. De retour sur le camps, Quentin rumine avec Frédéric. Et Frédéric a lui-même très mal vécu que Nicolas lui cache sa flèche.

Pendant ce temps là, Nicolas et Gilles profitent. Et sur le camps, les filles réalisent que les garçons ont certainement fait une alliance. Elles comptent s’allier pour se rebeller ! Elles veulent également rester discrète. Et Nicolas et Gilles s’inquiètent des répercutions de ce confort…

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’un classique : l’équilibre sur l’eau. Et Denis annonce que les 2 derniers auront chacun une voix contre eux au conseil ! C’est Laura et Esteban qui sont éliminés les premiers. A la fin, c’est Nicolas et Quentin qui s’affrontent en finale ! C’est très serré, mais c’est finalement Nicolas qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité !

De retour sur le camps, les garçons s’expliquent. Nicolas dit avoir cassé la flèche de Frédéric pour ne pas attirer les soupçons, il s’excuse. Et c’est ensuite Gilles et Quentin qui s’expliquent. Quentin n’arrive toujours pas à encaisser.

Le conseil, et l’aventurier éliminé est…

L’heure du conseil a sonné, les aventuriers votent. Pas de collier d’immunité ! Place au dépouillement, et c’est finalement Gilles qui est éliminé à sa grande surprise ! Les filles ont clairement pris leur revanche. Gilles donne son vote noir à Nicolas.

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce 2 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 9 mai pour suivre l’épisode 12 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».