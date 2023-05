Love Island du 7 mai : Anna sauvée, qui sera éliminé ? (résumé + replay épisode 12)

Love Island épisode 12 du dimanche 7 mai – Place à l’épisode 12 de Love Island ce dimanche soir. Cindy se sent clairement en danger et en stress. De son côté, Gabriel rumine ses soucis avec Anna.







Le lendemain matin, les islanders se réveillent très stressés. Sergueï se sent clairement en danger après ce qu’il a fait à Fiona. Anna et Gabriel décident de s’expliquer. Gabriel assure à Hannah qu’il n’a pas dragué Camille… Ils font la paix, Gabriel embrasse Hannah. Mais elle n’a toujours pas confiance.

Jasmine propose une conversation entre toutes les filles. Un gros clash éclate entre Cindy et Jasmine. Après tout ça, c’est Issam et Ludivine qui règlent leurs comptes. Et ça tourne au clash !







Cindy reçoit un message, elle part en date avec Simon ! Cindy propose de donner sa place à Perrine. Perrine la remercie, elle est ravie. Et tout le monde applaudit Cindy. Simon et Perrine se retrouvent au spa et profitent, ils sont ravis. Et leur attirance est réciproque.



Pendant ce temps à la villa, on joue. Cindy se retrouve à faire un massage à Camille. Et Camille doit ensuite se retrouver pendant 30min avec Gabriel dans le jaccuzi… Anna n’apprécie pas.

Simon et Perrine s’embrassent. Ils sont très contents. Et pendant ce temps à, Gabriel et Camille sont dans le jaccuzi mais ne se rapprochent pas. Simone les espionne. Il enchaine ensuite, il décide de faire un massage à Camille. Pendant ce temps, Gabriel dit à Anna qu’il a peur d’être éliminé et de la perdre.

Ludivine et Issam font la paix, Ludivine s’excuse et s’engage à ne plus péter de cable. Issam s’excuse aussi. Ludivine lui fait un petit bisou au coin de la bouche.

Perrine et Simon reviennent, ils remercient Cindy. Les islanders sont ensuite face à l’avis du public. Ils sont étonnés, peu de téléspectateurs pensent que Perrine va trouver chaussure à son pied et ils sont peu nombreux aussi à croire au couple Cindy / Edgar à l’extérieur.

Place au moment de vérité. Le public a voté sur l’appli et un islander a déjà été désigné comme votre chouchou et sera à l’abris de l’élimination. Il s’agit de… Anna ! Elle est première des votes et donc sauvée de l’élimination. Un message leur annonce que c’est leur dernière soirée à 14, 2 d’entre eux seront éliminés le lendemain !

Love Island, le replay du 7 mai

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce dimanche 7 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 8 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 13 et découvrir qui sera éliminé !