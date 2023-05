Maison à vendre du 26 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Maison à vendre du 26 mai 2023 – C’est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Julien, ainsi qu’à Iris et Sandra.







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Maison à vendre du 26 mai 2023

Julien, 43 ans, habite Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis dans une résidence familiale où il partage la garde de ses filles avec son ex-femme. Julien vit une belle histoire d’amour avec Anne, 49 ans, et tous deux veulent vendre leurs biens respectifs pour acheter la maison dont ils rêvent tant. Mais l’appartement de Julien est difficile à vendre. Anne a donc fait appel à Stéphane Plaza pour accélérer la vente, et Sophie Ferjani va mettre en avant les espaces et changer tout le style de l’appartement !

À 82 ans, Iris est encore en pleine forme mais a pris la décision de vendre sa maison située dans le Val-d’Oise à Arnouville pour se rapprocher de sa fille Sandra, dans les Yvelines. Mais sa maison nécessiterait un bon coup de rafraîchissement pour que les acheteurs puissent se projeter. Sandra a donc demandé de l’aide à Stéphane Plaza pour vendre rapidement la maison de sa maman. Iris pourrait ainsi déménager, et toute la famille serait réunie pour le bonheur de tous. Stéphanie Catanzano va revoir la décoration de chacune des pièces pour enfin provoquer un coup de cœur !



Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

« Maison à vendre » c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6Play pour le replay