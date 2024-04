Arnaques du 30 avril : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 30 avril 2024 – Ce mardi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 30 avril 2024 : sujets et reportages de ce soir

Les foires : économies ou dépenses inutiles ? Chaque année en France, pas moins de 1 200 foires et salons attirent un nombre impressionnant d’exposants (230 000) et de visiteurs (près de 23 millions). Ces événements promettent souvent des affaires intéressantes, avec pour objectif principal de réaliser des économies. Cependant, la réalité derrière ces promesses peut parfois être décevante. Des articles allant des cuisines aux panneaux photovoltaïques sont présentés, mais certains vendeurs peuvent être insistants, voire agressifs, et les achats sont souvent définitifs. Nous avons scruté de près les produits offerts par les vendeurs vedettes de ces foires, connus sous le nom de camelots, pour découvrir que les bonnes affaires espérées ne sont pas toujours au rendez-vous.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, mardi 30 avril dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.



