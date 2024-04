« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 30 avril : les destins liés, 2 éliminations ce soir ! (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », épisode 11 du mardi 30 avril 2024 – Après les éliminations d’Océane et Cécile la semaine dernière, place à l’épisode 11 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Ce soir, c’est les destins liés et il y aura donc encore deux éliminations !





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », présentation de l’épisode 11

Aux Philippines, c’est les destins liés ! On gagne à deux, on perd à deux. Les destins liés vont venir perturber les clans des ex-rouges et ex-jaunes. Et c’est à deux que les aventuriers seront éliminés ce soir. L’angoisse est doublée et les colliers d’immunité peuvent encore tout bouleverser.

Et coup de théâtre, l’alliance d’Amri et Meïssa va être révélé au grand jour ! Autant dire que les tensions vont être vives…



