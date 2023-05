Mariés au premier regard : Alicia et Bruno font une terrible annonce !

On croyait ces deux là plus heureux que jamais et pourtant !… Coup de tonnerre ce soir parmi les fans de l’émission de dating d’M6 « Mariés au premier regard ». Alicia et Bruno, couple phare de la saison 2022, ne sont plus ensemble.







Alicia a annoncé ce soir sur le réseau social Instagram que Bruno et elle font « une pause ».







« Depuis quelques jours, beaucoup d’entre vous me demandent pourquoi Bruno @bruno_mapr6 est moins présent dans mes stories. Je me tenais de vous répondre : nous faisons une pause pour se recentrer chacun de notre côté. » a écrit Alicia ce mercredi.

« Dans Mariés au premier regard, la vie d’après, vous pourrez retrouver des moments de complicité mais aussi, nos doutes bientôt sur 6play. Merci de respecter cette décision. »



Il y a un an, Alicia et Bruno, compatibles à 83%, se mariaient au premier regard. Ils s’étaient très vite installés ensemble et partageaient leur bonheur sur les réseaux sociaux. Ils avaient avoué avoir eu « un coup de foudre au premier regard ». Cette annonce de break est donc un choc pour les téléspectateurs qui les suivaient depuis l’émission d’M6.

Alicia annonce une pause avec Bruno