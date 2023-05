Love Island du 10 mai : un nouvel éliminé (résumé + replay épisode 15)

Love Island épisode 15 du mercredi 10 mai – Place à l’épisode 15 de Love Island ce mercredi soir. Et ce soir, c’est l’heure de la nouvelle cérémonie des couples et il y aura donc encore un ou une éliminé(e) !







Jordan a rejoint la villa, il fait connaissance avec les autres islanders au cours de la soirée. Et le rythme cardiaque a été mesuré au cours de la soirée. Ludivine a vibré pour Issam et Perrine pour Valentin… Jordan a une préférence pour Camille, Anna et Perrine. Et les garçons le critiques, on peut dire qu’ils ne l’apprécient pas.

Jordan va directement parler avec Camille, Sergueï n’apprécie pas. Camille rapporte la conversation à Sergueï… Le lendemain au réveil il s’en prend directement à Jordan. Anna décide de calmer le jeu, elle parle à Jordan.







Pour apaiser les tensions, place à une séance de yoga. Et Gabriel choisit de faire du yoga avec Camille, Anna le prend pour de la provoc. Et les islanders reçoivent un message : le public a choisi que Jordan aurait un date avec… Anna ! Gabriel est énervé, d’autant qu’Anna dit être « trop contente ».



Jordan et Anna partent en date. Anna lui dit être en couple avec Gabriel mais que les cartes ne sont pas figées. Ils apprennent à se connaître, Jordan apprécie de la découvrir. Anna lui dit qu’il n’a pas à se gêner par rapport à Gabriel parce que le feeling passe bien entre eux.

Ludivine est dans le jacuzzi avec Simone, ça rend Issam dingue. Anna revient et parle avec les autres filles. Cindy lui confie que Gabriel n’était pas bien. Mais Anna n’apprécie pas qu’elle défende Gabriel. Et Jordan parle avec les garçons, Gabriel bouillonne…

Place à une nouvelle cérémonie des couples. Les filles vont faire leurs choix et un garçon sera éliminé ! Jordan est le seul des garçons à choisir, en tant que nouveau venu. Il choisit de former un couple avec Anna.

Les filles vont ensuite leurs choix : Cindy choisit Edgar, Perle choisit Valentin, Perrine choisit Sergueï, Camille choisit Gabriel. Il ne reste plus que Ludivine qui doit choisir entre Issam et Simone. On saura demain qui elle a choisi !

Love Island, le replay du 10 mai

