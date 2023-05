« Mon double maléfique » : votre téléfilm ce 26 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« Mon double maléfique » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 26 mai 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien terminer la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Mon double maléfique ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mon double maléfique » : l’histoire

Monica, animatrice vedette d’une chaîne de télévision locale, gère à la fois le deuil de son père et une rupture difficile. Elle tente de se relever en s’investissant dans son travail et glane un nouveau poste pour lequel il y a de la concurrence. Elle apprend à connaître sa nouvelle assistante et amie, ce que la meilleure amie d’enfance de Monica ne voit pas d’un très bon œil…

Mon double maléfique, interprètes et personnages

Avec : Raven Goodwin (Monica), Amber Riley (Simone), Janet Hubert (Denise), Devale Ellis (Eric)



VIDÉO « Mon double maléfique » : la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Confessions d’une mythomane ».