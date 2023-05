Ça commence aujourd’hui du 26 mai 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 26 mai 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Jean-Pierre Marielle, Philippe Gildas, Gérard Blanc : elles étaient mariées à une star ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 mai 2023, « Jean-Pierre Marielle, Philippe Gildas, Gérard Blanc : elles étaient mariées à une star »

Faustine Bollaert reçoit Agathe Natanson, Maryse Gildas et Brigitte Skiavi-Blanc. Des femmes au destin hors du commun puisqu’elles ont été mariées à de grandes personnalités comme Jean-Pierre Marielle, Philippe Gildas ou encore Gérard Blanc. Elles reviennent sur cette vie pleine de rebondissements aux côtés de ces artistes, mais également, sur le deuil, compliqué à faire car leurs maris sont toujours très présents dans les médias français, aussi bien à la télévision, au cinéma, ou à la radio.

« Il me manque tous les jours » : Maryse a vécu 36 ans d’amour avec Philippe Gildas. Même si elle se sent seule depuis son décès, elle le sait auprès d’elle.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 26 mai 2023



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Jean-Pierre Marielle, Philippe Gildas, Gérard Blanc : elles étaient mariées à une star », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.