Mort de Michel Cordes : les acteurs de « Plus belle la vie » publient un hommage commun

Mort de Michel Cordes, réactions – Une partie des acteurs de la série « Plus belle la vie » ont publié ce lundi une réaction commune à la mort de Michel Cordes, trois jours après que l’acteur ait été retrouvé mort à son domicile près de Montpellier. Une sorte de communiqué qui peut surprendre alors que d’autres avaient réagi bien avant avec des mots qui leurs sont propres…







« C’est avec un immense chagrin que nous, les comédiennes et comédiens de la série Plus belle la vie, avons appris le décès de notre partenaire et ami Michel Cordes, survenu vendredi 5 mai à son domicile. Nous l’avons rencontré, côtoyé, et aimé avec cette évidence générée par sa personnalité généreuse et passionnée, sa gentillesse infinie, son regard sur le monde si vibrant. Et son rire fracassant. » peut-on lire sur les comptes de plusieurs acteurs de PBLV, comme Stéphane Hénon (Boher), Pierre Martot (Léo), Cécilia Hornus (Blanche), ou encore Léa François (Barbara).







« Nous nous souviendrons des innombrables séquences tournées avec lui, de notre complicité, de notre joie de le retrouver dans les studios de Plus Belle La Vie, et derrière son bar mythique. Il était, il est et sera pour toujours Roland Marci, l’inoubliable patriarche du Mistral, le pilier de la série, l’incarnation du Sud qu’il aimait tant. » ont-ils poursuivi.

« Nous adressons nos plus vives condoléances à sa famille, et ses proches. Les comédiennes et comédiens de Plus Belle La Vie. »



Michel Cordes se serait suicidé après une rupture compliquée

Rappelons que l’acteur qui incarnait Roland Marci dans la série de France 3 a été retrouvé mort par balle. On a retrouvé une arme à feu et trois lettre à côté de son corps sans vie. Tout laisse ainsi penser à un suicide de l’acteur, qui venait de vivre une rupture difficile.

« Les volets étaient fermés depuis deux jours. Avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. » a expliqué, Loïc, un voisin de Michel Cordes au Parisien. Ils ont découvert trois lettres : une pour sa fille, une pour la police et une pour l’administration fiscale.

« Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. (…) Il disait qu’il n’avait pas le moral. Qu’avec sa compagne, il s’était séparé et qu’elle comptait bien plus que tout » a confié le voisin de l’acteur.