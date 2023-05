Plus belle la vie : le retour des inédits ? Le collectif bientôt fixé !

Le feuilleton quotidien « Plus belle la vie » sera-t-il bientôt de retour avec des épisodes inédits ? C’est la question que les fans se posent toujours, 6 mois après la fin de la diffusion sur France 3, France Télévision ayant décidé de l’arrêt de la série l’an dernier après 18 saisons.







Le collection PBLV 2.0, porté par Florence Demay et composé de comédiens et techniciens de « Plus belle la vie », sera bientôt fixé sur son sort.







En effet, une dernière assemblée générale avait lieu samedi dernier, le 29 avril 2023, afin de boucler le projet à présenter à Newen, le producteur de « Plus belle la vie ».

Alors que Newen avait rejeté un premier projet en janvier dernier, l’enjeu est de taille. Le collectif espère encore et toujours réussir à convaincre Newen de lui céder les droits afin de reprendre le tournage de nouveaux épisodes inédits.



Rappelons que la série est actuellement rediffusée chaque jour sur Chérie 25, mais aussi sur YouTube. Mais les fans espèrent bien évidemment de nouveaux épisodes inédits !