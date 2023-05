Plus belle la vie, Michel Cordes : quand auront lieu ses obsèques ?

Quand auront lieu les obsèques de Michel Cordes, acteur phare de la série « Plus belle la vie » ? Il a été retrouvé mort par arme à feu vendredi dernier à son domicile de Grabels, près de Montpellier.







Et alors que les hommages se sont multipliés depuis, l’enterrement de Michel Cordes n’a toujours pas été annoncé. Et pour cause, même si la thèse du suicide est privilégiée, l’enquête pour déterminer les causes du décès est toujours en cours et une autopsie a été pratiquée en début de semaine.







Il faudra donc attendre que l’enquête soit terminée pour que la famille de l’acteur puisse organiser ses obsèques, qui devraient certainement avoir lieu la semaine prochaine dans l’Hérault. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser, Michel Cordes n’était pas du tout de Marseille, il était né et résidait dans l’Hérault, près de Montpellier.

Mort de Michel Cordes : un suicide suite à une rupture ?

Rappelons que l’acteur qui incarnait Roland Marci dans la série de France 3 a été retrouvé mort par balle. On aurait retrouvé une arme à feu et trois lettre à côté de son corps sans vie. Tout laisse ainsi penser à un suicide de l’acteur, qui venait de vivre une rupture difficile.



« Les volets étaient fermés depuis deux jours. Avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. » a expliqué, Loïc, un voisin de Michel Cordes au Parisien. Ils ont découvert trois lettres : une pour sa fille, une pour la police et une pour l’administration fiscale.

« Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. (…) Il disait qu’il n’avait pas le moral. Qu’avec sa compagne, il s’était séparé et qu’elle comptait bien plus que tout » a confié le voisin de l’acteur.