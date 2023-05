Demain nous appartient du 11 mai : qui a tué le père de Diego ? (résumé + vidéo épisode 1424 en avance)

Demain nous appartient du 11 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1424 de DNA – Le père de Diego est mort ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Bernard Lutti est décédé suite à un avc, mais la police enquête et découvre qu’il s’agit d’un meurtre.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 11 mai 2023 – résumé de l’épisode 1424

Bernard Lutti est mort. Et alors que la police n’a rien et que le légiste a conclu à un avc, Damien trouve une preuve : c’est bien un meurtre ! En effet, sa perfusion a été percée, Damien explique à Karim que c’est ce qui a provoqué l’avc du père de Diego.

A l’hôpital, rien ne va plus entre Renaud et Marianne. Ils se disputent sous les yeux de Christelle, qui n’en revient pas…

Une vidéo compromettante refait surface. Diego apprend une tragique nouvelle. L’acte manqué de Roxane blesse Adèle. La crise entre Marianne et Renaud intéresse tout l’hôpital.



Demain nous appartient du 11 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

