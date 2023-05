« Spring break meurtrier » : votre téléfilm ce 22 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« Spring break meurtrier » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 22 mai 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Spring break meurtrier ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Spring break meurtrier » : l’histoire

Kayla est ses amies partent en vacances. Au bord de la mer, elle s’adonne à sa passion, le surf. De plus en plus reconnue, elle espère devenir professionnelle. Mais Nick, son fiancé, ne croyant pas en elle, parie sur sa meilleure amie, Ally, et perd beaucoup d’argent. Pour se refaire, il fomente un plan qui va mal tourner.

Spring break meurtrier, interprètes et personnages

Avec : Kalen Bull (Kayla), Grace Patterson (Ally), Kristi Murdock (Michelle), Derek McDonnell (Nick)



VIDÉO « Spring break meurtrier » : la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une meurtrière dans l’équipe ».