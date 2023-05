Love Island du 17 mai : Camille éliminée, elle lâche une bombe (résumé + replay épisode 21)

Love Island épisode 21 du mercredi 17 mai – Place à l’épisode 21 de Love Island ce mercredi soir. A l’issue de la cérémonie des couples, Jordan choisit Solène. Camille est donc célibataire, son destin n’est plus entre ses mains et elle apprend qu’elle sera fixée pendant 24h.







Le soir, Issam et Anissa se couchent pour la première fois ensemble alors que de son côté, Camille s’inquiète pour la suite. Le lendemain matin, Camille va parler avec Gabriel. Ils se disent encore qu’ils sont attirés l’un par l’autre… Anna les regarde d’un mauvais oeil.

Place ensuite à l’avis du public pour les islanders, qui découvrent ce qu’ils pensent. Et le public pense que Gabriel et Camille sont faits pour ensemble… Anna n’apprécie pas. Et le public offre un date à Gabriel et Camille !







Ludivine décide de parler à Issam, elle veut s’excuser. Elle lui dit que ça lui fait encore du mal de le voir avec Anissa. Jordan parle ensuite avec Ludivine, il lui dit que Gabriel lui a montré une vidéo de Camille. Ludivine pense que tout le monde doit le savoir ! Jordan l’annonce donc à tout le monde, certains pensent que Gabriel a peur de craquer pour Camille…



En date, Gabriel et Camille se dévorent du regard. Et Gabriel finit par la prendre dans les bras et l’embrasser ! De retour à la villa, Gabriel s’explique… Et il ne dit pas la vérité ! Il ment quand Cindy demande s’ils se sont embrassés.

Gabriel s’isole avec Edgar et il avoue ce qui s’est passé…Edgar lui explique que pendant ce temps là à la villa, c’était son procès. Il décide d’aller parler à tout le monde au sujet de la vidéo de la veille. Et personne ne comprend son comportement. Camille tombe de haut et reproche à Gabriel de ne rien lui avoir dit.

Anna et Camille discutent. Gabriel s’inquiète, il craint que Camille balance tout… Elle ne dit rien. Et c’est l’heure du verdict pour Camille. C’est les garçons qui doivent choisir si Camille reste dans l’aventure ! Il faut qu’un garçon choisisse de former un nouveau couple avec Camille. Personne ne souhaite former de couple avec Camille… On arrive à Gabriel, qui dit que le sujet est compliqué. Il choisit de rester avec Anna !

Camille est donc éliminée ce soir. Elle décide de dire quelque chose avant de partir : avec Gabriel ils se sont embrassés pendant le date !!

Love Island, le replay du 17 mai

Si vous avez manqué l’épisode 21 ce mercredi 17 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 18 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 22.