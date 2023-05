Un si grand soleil du 16 mai : Manu pardonne Eve (résumé et vidéo épisode 1147 en avance)

Un si grand soleil du 16 mai, spoiler résumé de l’épisode 1147 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 15 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Laurine montre une photo de Chloé au détective qu’elle a engagé. Elle veut tout savoir sur elle. Elle veut des résultats très vite et est prête à mettre le prix.







Pendant ce temps là, c’est le petit déjeuner chez les Cresson. Robin est content de voir que ça va mieux entre ses parents.



Au commissariat, Manu n’a pas l’air dans son assiette. Et il a une notif de son téléphone, il devait aller initialement aller à l’opéra avec Eve… Alex lui demande s’il regrette de l’avoir quittée, Manu ne répond pas. Au lycée, Eve propose à Sabine d’aller à l’opéra avec elle. Elle lui dit que c’est les places que Manu lui avait offert pour son anniversaire. Sabine l’interroge sur Manu, Eve lui dit que c’est fini il ne veut plus la voir.

Le détective suit et photographie Chloé… Marc est avec Alix, il est triste à cause de Chloé. Il a envie de tout avec elle mais elle lui a dit qu’elle ne quitterait pas son mari. Marc dit à Alix qu’il va se contenter de ce qu’elle a à lui donner. Alix lui conseille de trouver une femme libre…

Evan retrouve Elisabeth, qui est froide et distante. Il lui demande si elle veut toujours investir dans sa clinique. Elisabeth lui dit qu’elle n’a plus la même confiance et elle pense qu’il n’a pas les épaules. Evan essaie de la convaincre, il lui demande de réfléchir. Elisabeth l’appellera quand elle aura pris une décision.

Au travail, Chloé est distraite et reçoit des messages de Marc. Elle l’appelle une fois Cécile partie… Il est avec Louis et s’éloigne. Chloé lui propose de se voir le lendemain. Louis écoute la conversation, il comprend que son père a quelqu’un. Il l’interroge pour savoir qui c’est mais Marc ne veut rien dire.

Alex insiste pour que Manu sorte boire un verre avec lui. Il se met à chanter et Manu finit par accepter.

Laurine vient voir Evan, elle veut toujours travailler avec lui sur son projet de clinique, même sans son père comme investisseur. Evan semble surpris mais il la remercie. Le soir, Robin réfléchit à la destination des vacances d’été. Chloé semble ailleurs et n’écoute pas. Evan lui demande si ça va, elle prétexte avoir des soucis de boulot. Evan lui dit qu’il est heureux que leur famille soit réunie…

Manu est avec Alex, qui lui présente une copine de sa soeur. Il lui propose de rester boire un verre, elle accepte. Manu semble l’apprécier, il se détend et rigole. Alex les laisse et elle invite Manu à aller danser.

Laurine retrouve son père, elle s’excuse sur son erreur de jugement pour Evan. Elle lui dit qu’elle va agir maintenant qu’elle a vu les faiblesses de Cresson, elle lui assure que le projet se fera avec eux !

Sabine et Eve sortent de l’opéra. Manu est entrain de courir, il retrouve Eve devant l’opéra ! Sabine s’éclipse, Manu lui dit qu’il peut pas vivre sans elle ! Ils s’embrassent et finissent chez Eve. Il lui fait une belle déclaration, il lui laisse une seconde chance. Eve lui promet de ne pls jamais lui mentir.

VIDÉO Un si grand soleil du 16 mai extrait, Eve et Manu se retrouvent

