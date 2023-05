Love Island du 15 mai : quelle fille a été éliminée ? Anissa arrive (résumé + replay épisode 19)

Love Island épisode 19 du lundi 15 mai – Place à l’épisode 18 de Love Island ce lundi soir. Verdict de la cérémonie d’élimination : le public a choisi de sauver Ludivine, Perrine est donc éliminée.







Le lendemain, Ludivine n’a pas apprécié qu’Issam ne la soutienne pas… Elle se confie à Steph, qui compte bien en profiter. Il va le dire cash à Issam, qui s’en doutait.

Solène parle avec chaque garçon à tour de rôle. Les filles apprennent ensuite qu’elles ont gagné la battle de danse. Elles ont gagné une sortie plage entre filles. Elles reçoivent ensuite un message, elles ne vont pas à la plage : elles vont espionner les garçons depuis la private room !







Depuis la private room, les filles écoutent les garçons. Valentin avoue qu’il est amoureux de Perle et que son coeur bat fort dès qu’il la voit. Il adore ! De son côté, Gabriel avoue être tenté et être capable de faire n’importe quoi. Il parle de Camille et ça confirme les doutes d’Anna. Et Edgar dit que seul un coup de foudre au premier regard pourrait lui faire oublier Cindy…



Les garçons apprennent qu’une nouvelle islandeuse arrive à la villa : Anissa. Elle est très belle et les filles s’inquiètent. Anissa a repéré Issam et elle veut lui parler. Elle parle avec chaque mec de la villa et Edgar fait des remarques sur Cindy, qui bouillonne. Et Anissa doit choisir avec qui elle veut partir en date, elle choisit Issam !

Les filles font leur retour, soit disant de la plage. Les garçons racontent l’arrivée d’Anissa. Cindy agresse directement Edgar et les filles expliquent qu’elles ont tout vu depuis la private room. Anna s’en prend à Gabriel et Camille. Et Cindy s’en prend à Edgar, qui n’en peut plus.

Pendant ce temps là, Anissa et Issam sont en date à la fête foraine. Ils profitent à fond. Issam a le vertige dans la grande roue et Anissa en profite pour lui prendre la main. Et il lui fait un bisou dans le cou. Ils repartent contents et très souriants.

Anissa se présente aux filles en rentrant à la villa et Issam se dit content de leur premier date. Et Ludivine s’en prend violemment à lui… Issam décide de l’ignorer.

Love Island, le replay du 15 mai

Love Island, le replay du 15 mai

Si vous avez manqué l'épisode 19 ce lundi 15 mai 2023, sachez que l'émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 16 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l'épisode 20.