Un si grand soleil spoiler : Robin très remonté contre Chloé (VIDÉO épisode du 23 mai)

Un si grand soleil spoiler, résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 23 mai 2023 – Chloé va tout perdre dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que son couple avec Evan est brisé, elle va être dénoncée au parquet pour ses chroniques judiciaires et elle risque très gros professionnellement !

Mais en plus, dans quelques jours, Robin va s’en prendre violemment à sa mère…







Publicité











Publicité





Robin a appris que Chloé a une liaison avec Marc. Il confronte sa mère et lui reproche de tromper son père avec le père de Louis, son meilleur ami ! Robin est très déçu, il lui reproche son égoïsme… Mais contre toute attente, Evan prend la défense de Chloé, il dit à son fils d’aller se calmer. Robin ne comprend pas comment Evan peut la défendre avec ce qu’elle lui a fait…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Laurine prête à tout (VIDÉO épisode du 22 mai)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1152 du 23 mai 2023 : Robin s’en prend à sa mère



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.