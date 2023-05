Un si grand soleil spoiler : Laurine prête à tout (VIDÉO épisode du 22 mai)

Un si grand soleil spoiler, résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 22 mai 2023 – Evan a certainement faire une très grosse erreur en proposant à Laurine d’intégrer son projet de clinique dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Il risque bien de s’en mordre les doigts !

Si Laurine n’a pas hésité à dénoncer la tromperie de Chloé à Evan, elle ne compte pas s’arrêter là et elle va être prête à tout !







Dans quelques jours, Laurine se plaint à son frère Boris qu’Evan soit prêt à pardonner sa femme… Elle ne compte pas baisser les bras, elle veut tout faire pour détruire Chloé et Evan ! Elle a un plan et Boris commence à s’inquiéter. Et pour cause, il sait de quoi sa soeur est capable !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1151 du 22 mai 2023 : Laurine veut détruire Evan et Chloé



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.