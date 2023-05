Un si grand soleil spoilers : Evan se venge de Chloé, les résumés jusqu’au 26 mai 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 22 au 26 mai 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Evan va se venger de Chloé en la dénonçant au Palais de Justice. Il envoie une lettre anonyme pour dénoncer que c’est elle qui écrit les chroniques judiciaires du Midi Libre ! Et alors que Chloé allait choisir entre Evan et Marc, elle découvre que c’est son mari qui l’a dénoncée…

Evan surprend Chloé avec Marc, il décide alors de revenir en arrière au sujet de son projet de clinique. Mais il n’a plus le soutien d’Elisabeth !

Quant à Kira, elle est manipulée par Jules alors que l’une de ses clientes va frôler la mort. Thaïs et Kira vont une nouvelle fois se retrouver face à la police…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 mai 2023

Lundi 22 mai 2023, épisode 1152 : Chloé est dénoncée par un courrier anonyme au Palais de justice comme étant l’autrice des chroniques judiciaires du Midi Libre. Hélène tente de piéger Christian, qui va alors lui faire une révélation inattendue.

Mardi 23 mai 2023, épisode 1153 : Jules manipule Kira pour s’en rapprocher plus intimement. Kira cèdera-t-elle à son désir ou restera-t-elle fidèle à Louis ? Chloé choisit entre Evan et Marc mais lorsqu’elle apprend d’où provient le mail de dénonciation de ses chroniques, son choix est totalement remis en question.

Mercredi 24 mai 2023, épisode 1154 : Béatrice, qui suivait un traitement Tip Green fait un malaise et frôle la mort. Kira et Thaïs pourraient bien être inquiétées. De son côté, Evan surprend Chloé avec Marc…

Jeudi 25 mai 2023, épisode 1155 : Profondément déçu par Chloé, Evan va tenter de relancer son projet de clinique, avec l’aide de Laurine. A la galerie, Alix conseille à Hélène de prendre quelques jours de vacances pour l’éloigner de Christian. Hélène écoutera-t-elle, docilement, cette recommandation ?

Vendredi 26 mai 2023, épisode 1156 : Thaïs et Kira vont être interrogées par la police, et elles pourraient bien découvrir le vrai visage de Jules… Quant à Evan, il est désormais soutenu par son ancien ennemi et enfoncé par son ancienne plus précieuse alliée.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 8 au 12 mai 2023 en cliquant ICI

du 15 au 19 mai 2023 en cliquant ICI

