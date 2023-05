Un si grand soleil spoilers : un départ, Evan apprend la vérité, les résumés jusqu’au 19 mai 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 au 19 mai 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 mai 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Sofia quitte Montpellier. Elise doit réorganiser sa vie, et Victor doit la remplacer aux Sauvages.

De son côté, Chloé avoue à Evan qu’elle a une liaison adultère avec Marc. Evan est aveuglé par son envie de vengeance… Et on peut dire que Robin et Louis vont eux aussi très mal vivre cette situation !

Quant à Kira, elle est ambigüe avec Jules et Louis est jaloux…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 mai 2023

Lundi 15 mai 2023, épisode 1147 : Laurine, humiliée par son père, décide de prendre les choses en main pour que le projet de clinique d’Evan voie bien le jour. De son côté, une rencontre inopinée pourrait faire prendre conscience à Manu de ses réels sentiments.

Mardi 16 mai 2023, épisode 1148 : Sofia quittant Montpellier, Elise et Victor réorganisent leurs vies. De son côté, Bilal décide de soutenir Ulysse dans une nouvelle aventure picturale. Quant à Marc et Chloé, l’étau se resserre dangereusement sur eux.

Mercredi 17 mai 2023, épisode 1149 : Evan reçoit un appel anonyme qui va lui faire une révélation troublante. Face à la jalousie de Louis, Thaïs conseille à Kira de mettre les choses au clair avec Jules. Mais celle-ci en a-t-elle réellement envie ?

Jeudi 18 mai 2023, épisode 1150 : Chloé avoue à Evan qu’elle le trompe avec Marc. Evan pourrait bien réagir en voulant se venger, de Marc et d’elle. Quant à Robin, lui aussi va mal vivre cette révélation… Bilal, Ulysse, Alix et Hélène vont devoir faire équipe avec Christian pour une nouvelle aventure picturale.

Vendredi 19 mai 2023, épisode 1151 : Louis confronte son père. Marc se demande qui est la mystérieuse femme qui a pu vouloir lui nuire en révélant à Evan son idylle avec Chloé. Léonor ? Béatrice ne supporte pas ses piqûres d’insuline et envisage de les arrêter pour ne prendre que ses gélules Tip Green.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 1er au 5 mai 2023 en cliquant ICI

du 8 au 12 mai 2023 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.