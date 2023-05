Un si grand soleil spoilers : drame pour Evan, Kira tombe de haut, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 29 mai au 2 juin 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 29 mai au 2 juin 2023 – En ce début de week-end de Pentecôte, vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine prochaine, Evan va découvrir que Chloé a porté plainte contre lui. Il tombe de haut et ne la comprend plus, loin d’imaginer que Laurine est derrière tout ça… Et quelqu’un tire sur Evan ! Il s’effondre au sol sous les yeux de Chloé, qui décide de soutenir son mari qui est entre la vie et la mort.

De leur côté, Kira et Thaïs tombent de haut… Elles découvrent le vrai visage de Jules, qui les charge au commissariat et remet toute la responsabilité sur elles !

Quant à Hélène, elle ne lâche pas l’affaire et a un nouveau plan pour coincer Christian…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 mai au 2 juin 2023

Lundi 29 mai 2023, épisode 1156 : Thaïs et Kira vont être interrogées par la police, et elles pourraient bien découvrir le vrai visage de Jules… Quant à Evan, il est désormais soutenu par son ancien ennemi et enfoncé par son ancienne plus précieuse alliée.

Mardi 30 mai 2023, épisode 1157 : Evan est convoqué par la police. Comment réagira-il quand il découvrira que sa propre femme a porté plainte contre lui ? De son côté, Kira va faire un aveu à Louis qui pourrait bien mettre en péril leur couple.

Mercredi 31 mai 2023, épisode 1158 : Evan est dans un état grave et Chloé le soutient plus que jamais. Quant à Hélène, elle décide d’enterrer la hache de guerre avec Christian, du moins en apparence…

Jeudi 1er juin 2023, épisode 1159 : Marc perd de plus en plus espoir, mais Chloé doit faire face à une nouvelle révélation, qui pourrait tout remettre en question… Kira quant à elle tente de réparer ses erreurs, mais n’est-elle pas allée trop loin ?

Vendredi 2 juin 2023, épisode 1160 : Hélène convainc Alix de la suivre dans une nouvelle idée, mais cache à celle-ci ses véritables intentions. Pendant ce temps, la pression monte pour Laurine, mais l’enquête de police prend un tournant inattendu…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un si grand soleil du 12 mai : Laurine met son plan en place (résumé et vidéo épisode 1146 en avance)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 29 mai au 2 juin 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.