Un si grand soleil du 12 mai : Laurine met son plan en place (résumé et vidéo épisode 1146 en avance)

Un si grand soleil du 12 mai, spoiler résumé de l’épisode 1146 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 12 mai 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Evan, Chloé et Robin prennent le petit déjeuner tous ensemble. Evan est aux petits soins et Chloé se dit fière de sa décision de la veille. Evan ne sait pas si son projet verra le jour mais il ne regrette rien. Pendant ce temps là, Laumière est remonté. Laurine lui assure qu’elle va tenter de faire changer Evan d’avis mais Laumière lui reproche de lui avoir présenté un mec pas fiable. Il est en colère et rabaisse sa fille.







Publicité





Elise est au téléphone, après avoir raccroché elle parle du déménagement de Sofia. Elle s’inquiète pour Charlie. Victor et Virgile en parlent, Victor s’inquiète des conséquences du départ de Sofia. Il doit trouver un nouvel associé. Virgile ne compte pas racheter les parts de Sofia, il a trop de souvenirs douloureux.



Publicité





Elisabeth est remontée contre Evan, elle en parle à Alain. Elle est en colère mais son projet lui plait, elle n’a pas aimé le comportement d’Evan. Mais Alain le trouve courageux, il a des valeurs et il s’y tient.

Alix et Hélène sont à la galerie, Alix lui montre les photos de Marc. Christian appelle Alix, il veut passer à la galerie.

A l’hôpital, Evan s’excuse auprès de Laurine. Il a choisi sa famille. Laurine lui assure qu’il réussit tout ce qu’il entreprend mais Evan lui dit qu’il ne reviendra pas en arrière.

Alix est avec Christian. Elle lui demande où il veut en venir… Il voudrait remettre la main sur deux toiles portées disparues que l’un de ses clients américains rêvent d’avoir. Il lui parle de 250.000 euros…

Chloé appelle Aurélie et lui parle de la décision d’Evan. Elle a l’impression de retrouver le Evan dont elle est tombée amoureuse il y a 20 ans. Mais elle pense à Marc tout le temps !

Elise parle à Akim du déménagement de Sofia. Elle pense que c’est sa façon d’avancée. Et Charlie va suivre Sofia, elle ne la verra plus qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Hélène et Ulysse sont en colère que Christian soit venu et qu’il ose leur proposer de bosser ensemble. Alix dit qu’ils n’ont pas le choix, Christian a menacé de les dénoncer pour les Definod.

Chloé appelle Marc, ils se retrouvent et craquent à nouveau. Pendant ce temps là, Victor prend un café avec Hélène et lui parle de sa recherche d’associé. Elle lui parle de Christian, elle est sur les nerfs. Victor lui demande ce qu’il a fait pour qu’elle lui en veuille comme ça, elle lui dit juste qu’il s’est mal comporté.

Chloé dit à Marc qu’elle ne quittera pas Evan. Elle préfère être clair, elle ne pourra lui donner plus. Marc lui dit qu’il n’attend rien mais quand elle s’en va, il est mal.

Aux Sauvages, Enzo interroge Victor sur Hélène. Il lui dit que c’est qu’une amie et lui demande de ne pas en parler à Claire… Pendant ce temps là, Laurine est remontée et cherche des infos sur la femme d’Evan sur les réseaux sociaux. Elle appelle une connaissance de son père pour faire appel à ses services !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Louis surprend Marc et Chloé (VIDÉO épisode du 15 mai)

VIDÉO Un si grand soleil du 12 mai extrait, Laurine prépare sa vengeance

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.