Echappées Belles du 27 mai : direction l’Australie ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 27 mai 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Australie, sur la route de l’Océan » suivi de la rediffusion « Le Japon des cerisiers en fleurs ».







Echappées Belles du 27 mai, à 20h55 – « Australie, sur la route de l’Océan »

Bienvenue en Australie, cet immense pays-continent de presque de 7 690 000 km2, situé à l’autre bout du monde. Ici vivent près de 26 millions d’Australiens. Une densité de population d’environ 3 habitants/km2 qui participe à donner une sensation de liberté dans un espace interminable. Dans cet émission, Sophie Jovillard vous emmène dans un voyage entre Sydney et Melbourne, les deux villes emblématiques les plus connues du pays. Vous y découvrirez une population très attachée à la nature. En effet, chacune de ces villes a un accès à l’océan et une proximité avec une nature très sauvage. Entre ces deux espaces citadins : le bush, les grandes routes et les kangourous, bien sûr ! Vous découvrirez une destination aux paysages puissants et dont la nature est pourtant si fragile. Dans le New South Wales et le Victoria, Sophie vous embarque dans une Australie unique ! Quel rapport les Australiens entretiennent-ils avec la nature qui les entourent ? Comment font-ils pour vivre en harmonie avec leur environnement, le protéger et le valoriser ?

Les reportages : Sydney, la ville des athlètes / Les plages d’Australie, incontournables / Un si grand soleil / Australie on the road / La vie après le feu / Melbourne, ville grecque.



Echappées Belles du 27 mai à 22h30 – « Le Japon des cerisiers en fleurs »

Le Japon fascine presque tout autant qu’il semble insaisissable. Les sanctuaires côtoient en toute harmonie les gratte-ciel, pour donner un paysage pittoresque des plus exceptionnels. Ce pays, qui allie amour de la nature et constante innovation technologique, entre la vie trépidante de Tokyo et la quiétude des Onsen — les bains chauds, le Japon apparaît comme le pays des extrêmes et des contrastes.

Le printemps est sans doute l’une des saisons les plus saisissantes pour visiter le pays et admirer la période magique de floraison des cerisiers. Le sakura, cette célébration du renouveau à l’ombre des cerisiers, est un événement national au Japon.

Ismaël Khelifa débute son voyage à Tokyo dans le quartier populaire de Yanaka…

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 27 mai 2023 dès 21h sur France 5