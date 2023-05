« Vivant » : votre documentaire ce soir sur France 2 (23 mai)

« Vivant », c’est le documentaire inédit à découvrir ce soir, mardi 23 mai 2023, sur France 2. A l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité du 22 mai, France Télévisions mobilise ses antennes pour montrer l’exceptionnelle biodiversité française, la plus riche d’Europe. Programme événement de ce dispositif éditorial : « Vivant », le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand. Un inventaire amoureux de la biodiversité de la France à travers les regards et les images rares et spectaculaires de 200 naturalistes passionnés.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Vivant », présentation

De l’infiniment petit au superprédateur, du ver de terre à la baleine, du brin d’herbe à l’arbre géant, VIVANT nous emmène à la découverte de la biodiversité de notre pays. A travers les époustouflants milieux naturels qu’abrite l’Hexagone, c’est une exploration de la pyramide du vivant, c’est aussi et surtout une proposition pour s’émerveiller de ces espèces capables de mille prouesses et subtilement connectées les unes aux autres et dont l’être humain fait partie intégrante. Lien que nous avons trop souvent oublié et qu’il est temps de retisser.

Et à 22h55, Renouer avec le vivant

Pour la première fois, les plus fervents passionnés de la biodiversité en France sont rassemblés dans un même et unique film, VIVANT. Professionnels ou amateurs, vidéastes en herbe ou chevronnés, ils ne sont pas moins de 200 à avoir contribué à ce film. Ils sont les yeux et les oreilles de cette exploration. Celle des détails, des instants rares captés sur le vif, des comportements étonnants dont ces observateurs ont témoigné. RENOUER AVEC LE VIVANT se propose d’aller à leur rencontre pour comprendre le sens de leur démarche et leurs « secrets » de fabrication. Qui se cachent derrière cette capacité à regarder avec attention, à observer avec affection et à apprendre ? A travers ce second film, nous rendons hommage à celles et ceux qui savent observer la nature en France métropolitaine, et en sont devenus des intimes.



Publicité