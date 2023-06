« 20h30 le dimanche » du 4 juin 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 4 juin 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

⭐️ Le grand entretien : Reda Kateb

L’acteur s’affiche dans Omar la Fraise, un film un gangster esseulé en cavale, aux côtés de son comparse Benoît Magimel. Sorti dans les salles depuis fin mai et présenté hors compétition à Cannes, ce premier long-métrage du Franco-Algérien Elias Belkeddar suit les pérégrinations de deux bandits français en Algérie.



🎤 Le Live de « 20h30 le dimanche » : Louis Bertignac

Six ans après le triomphe des Insus au Stade de France, et au lendemain du succès de son autobiographie Jolie Petite Histoire (éd. Le Cherche Midi, 2022), le chanteur et musicien français Louis Bertignac signe son retour avec la sortie d’un nouvel album, Dans le film de ma vie. Cet opus de 11 titres souvent autobiographiques revient sur des moments emblématiques de sa carrière, dans une ambiance rock teintée de pop et de blues. A partir du 17 juin et jusqu’en janvier prochain, on pourra aussi retrouver celui qui fut le guitariste de Téléphone sur scène, puisqu’il part en tournée dans toute la France. Il interprète un titre sur le plateau.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV