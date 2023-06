50mn Inside du 10 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 10 juin 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 10 juin 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une, le nouveau défi de Matt Pokora

Matt Pokora s’apprête à donner le coup d’envoi de sa tournée « Epicentre » qui marque ses 20 ans de carrière. Une tournée événement à laquelle il se prépare comme un grand sportif depuis des mois

👀 Phénomène : le body-shaming



📸 Le portrait – Rencontre avec Inès Reg

L’histoire d’Inès Reg c’est celle d’un succès fulgurant. Il y a 4 ans à peine, la jeune humoriste de 30 ans devenait une star des réseaux sociaux avec son sketch « Mets des paillettes dans ma vie, Kevin ! ». Le 17 juin, c’est à l’Accor Arena et à guichet fermé, qu’elle achèvera la tournée de son spectacle « Hors normes ». 20 000 places et un rêve qui se réalise pour cette jeune femme pétillante dont la popularité ne cesse de grandir.

🎶 La Story : « Qui a le droit » de Patrick Bruel

Le chanteur sera en tournée à travers toute la France l’année prochaine, l’occasion pour ses fans de reprendre en chœur et en live ses plus grands tubes. Parmi eux, l’incontournable « Qui a le droit », un titre très personnel pour #PatrickBruel. Il y chante l’absence du père, la souffrance de l’enfant…

50mn Inside du 10 juin 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret d’Amsterdam

📍 Le document d’Inside : Pourquoi le tourisme animalier est-il en plein boom ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.