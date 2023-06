Abysses du 12 juin 2023 : vos épisodes ce soir sur France 2

Abysses au programme TV du lundi 12 juin 2023 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Abysses ». Au programme ce soir, les épisodes 3 et 4 inédits.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Abysses du 12 juin 2023, vos épisodes

Épisode 3

Une fois l’épave du Juno localisée dans les fonds, un robot sous-marin est envoyé sur les lieux, à la demande du professeur Lehmann, pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. Les images qu’il filme sont troublantes : un son et une lumière étranges apparaissent autour du navire coulé.

De son côté, Cécile Roche identifie la bactérie qui contamine les hommes via les fruits de mer et comprend deux choses essentielles : c’est une bactérie qui a muté (ou c’est une nouvelle souche) et elle est désormais passée dans le réseau de distribution d’eau.

Les moules prélevées par Leon Anawak sur le Barrier Queen présentent des caractéristiques étonnantes : elles sont plus grosses et semblent avoir proliféré à une vitesse phénoménale. La substance étrange qu’elles produisent est également retrouvée dans le tronc cérébral de l’orque échouée dont Leon fait l’autopsie.

Sur les conseils de Tina Lund, Sigur Johanson confie sa découverte sur les vers de glace à Riku Sato, un homme qui dirige la fondation de M. Mifune, un riche Japonais qui a depuis longtemps investi dans la biotechnologie environnementale.

Épisode 4

Aux étranges phénomènes qui se sont produits dans l’hémisphère Nord vient s’ajouter l’invasion des côtes d’Afrique du Sud par des crabes blancs.

Pendant ce temps, en France, les professeurs Granneli et Roche poursuivent leurs recherches sur le virus afin de déterminer son mode de transmission et de trouver un traitement.

Alicia Delaware et Leon Anawak, perplexes devant les images et les sons captés par les balises posées sur les baleines, décident de demander l’avis de Samantha Crowe, l’astrophysicienne dont Leon a fait la connaissance quelque jours plus tôt.

Retourné à bord du Thorvaldson, le professeur Johanson découvre qu’il a été trompé par Hovestad Energy qui, en dépit de ses recommandations, a poursuivi ses activités et ravagé les fonds marins.

De retour à la station des Shetland, Charlie Wagner, qui a du mal à faire le deuil de l’équipage du Juno, remarque une anomalie dans le message vidéo que lui a envoyé Jess avant le naufrage.



Abysses – rappel du synopsis

Partout dans le monde, les animaux marins attaquent soudainement les hommes. Des scientifiques de plusieurs pays comprennent qu’une intelligence inconnue coordonne sans doute ces attaques et menace l’humanité tout entière. Ils partent en expédition la confronter. Le sort de la population mondiale est entre leurs mains.

Abysses, les interprètes

Avec notamment : Leonie Benesch (Le Tour du monde en 80 jours, The Crown), Cécile de France (The New Pope), Alexander Karim (The Lawyer) et Joshua Odjick (Unsettled), ainsi que Barbara Sukowa (Hannah Arendt), Krista Kosonen (Blade Runner 2049), Rosabell Laurenti Sellers (Game of Thrones), Takuya Kimura (2046), Eidin Jalali (Para – We are King), Takehiro Hiera (Giri/Haji), Dutch Johnson (Veep, Navy CIS : LA) et Sharon Duncan-Brewster (Star Wars : Rogue One).