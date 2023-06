C à vous du 2 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 2 juin 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour terminer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 2 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Immobilier : la baisse des prix se confirme partout en France. On en parle avec Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova

🔵 📌 Feux de forêt : les pouvoirs publics en alerte à l’approche de l’été. Eric Brocardi, porte-parole de la fédération des Sapeurs-pompiers de France et Virginie Schwarz, présidente-directrice générale de Météo France, sont sur le plateau de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Riad Sattouf pour la BD “Les cahiers d’Esther – Histoire de mes 17 ans” parue hier aux Allary Editions

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Romain Meder, chef de “Sapid” à Paris et “Les Chemins” au Domaine de Primard à Guainville

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Eric Cantona pour son nouveau single “The friends we lost”, disponible aujourd’hui en digital

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 2 juin 2023 à 19h sur France 5.



