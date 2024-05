Un Si Grand Soleil spoilers : les vrais coupables démasqués, les résumés jusqu’au 24 mai 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 24 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, alors qu’Anne est en prison, on peut vous dire que grâce aux soupçons de Thaïs, les vrais coupables vont être démasqués. Thaïs va parler de ses doutes sur Arnaud et son ami à la police… Mais la jeune femme va se mettre en danger. La police va-t-elle intervenir à temps pour arrêter Arnaud ?

Entre Claire et Florent, rien ne va plus… Florent a mis toute son énergie pour Anne et a totalement délaissé Claire. Vont-ils rompre ?



Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 mai 2024

Lundi 20 mai 2024 (épisode 1399) : Tandis que la situation continue de se détériorer entre Claire et Florent, Thaïs apprend qu’elle devra subir une nouvelle épreuve. Parallèlement, les employées de L. Cosmétiques s’inquiètent pour Bertier…

Mardi 21 mai 2024 (épisode 1400) : Une nouvelle qui aurait pu être excellente se transforme en cauchemar pour Arnaud. Quant à Nathalie, elle se voit offrir une opportunité qui pourrait bien changer sa vie et tout ça grâce à Bertier.

Mercredi 22 mai 2024 (épisode 1401) : Un nouvel élément sème le doute pour Thaïs : et si la police était passée à côté d’un suspect ? De son côté, Florent remarque que Claire sort de plus en plus en soirée, sans lui…

Jeudi 23 mai 2024 : pas d’épisode

Vendredi 24 mai 2024 (épisode 1402) : En faisant part de ses soupçons à la police, Thaïs ne réalise pas qu’elle s’est jetée dans la gueule du loup. Quant à Marc, son article obtient un grand succès mais c’est Marie-Sophie en récolte les lauriers : la guerre est ouverte !

