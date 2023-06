« De Gaulle : l’éclat et le secret » : vos épisodes ce soir sur France 3 (22 juin)

« De Gaulle, l’éclat et le secret » au programme TV du jeudi 22 juin 2023. Ce soir à la télé, France 3 termine la rediffusion de la mini-série « De Gaulle, l’éclat et le secret » portée par Samuel Labarthe et Constance Dollé.







Les épisodes du jeudi 22 juin 2023

Épisode 4 « Premier des Français ». Mai 1958. La crise algérienne risque d’entraîner la France dans la guerre civile. Le président de la République René Coty fait appel à de Gaulle. La constitution de la Ve République voit le jour, Charles de Gaulle entre à l’Élysée en janvier 59. Putsch des généraux en 1961, multiples tentatives d’attentat contre de Gaulle… la question de l’Algérie reste brûlante. Quand s’ouvre l’année 1965, de Gaulle laisse entendre qu’il pourrait ne pas se représenter à l’élection présidentielle en décembre. Yvonne, qui a lié son destin au sien, encourage discrètement quelques proches à dissuader le Général d’être candidat. Mais comment abandonner la France ?

Épisode 5 « Le chagrin des hommes ». Mai 1968. À son retour de voyage à l’étranger, de Gaulle découvre une France en ébullition. Mais il ne comprend pas ce qui est en train de se jouer. Infinie cruauté, les appels à son départ résonnent dans l’entourage du Premier ministre. Pompidou prépare son avenir, au grand dam de Malraux qui fustige ceux qui veulent « être gaullistes sans de Gaulle ». Les « événements » ne s’apaisent pas : lançant une grève générale, les centrales syndicales appellent les ouvriers à la révolte étudiante. Fin mai, le Général, sans prévenir, disparaît l’espace d’une journée. À Baden-Baden, il retrouve son vieux fidèle, le général Massu, qui l’exhorte à être de Gaulle, c’est-à-dire à ne pas abandonner le combat. Il reprend la main. Victoire aux élections législatives. Mais Georges Pompidou n’a t-il pas tout autant gagné ces élections ? La rupture est proche.



Épisode 6 « Crépuscule ». Fin 1968. Pompidou n’est plus Premier ministre. Pour de Gaulle, pourquoi pas un ultime combat dans ce crépuscule qui emporte les vieux amis comme Eisenhower ? Le dernier des géants lance le référendum auquel lui-même a du mal à croire. Le 25 avril 1969, il enregistre son allocution télévisée et quitte l’Élysée. Il sait qu’il ne reviendra pas. Quelques semaines plus tard, sur la lande irlandaise où il marche en compagnie d’Yvonne, il médite sur cet échec. Malraux vient le visiter dans la solitude de Colombey. La fin du chemin approche. Tous deux le savent. C’est le moment de parler d’espérance.

Avec Samuel Labarthe (le Général de Gaulle), Constance Dollé (Yvonne de Gaulle), Christopher Craig (Winston Churchill), Geoffrey Bateman (Dwight D. Eisenhower) ou bien encore Baptiste Roussillon (François Flohic)

« De Gaulle : l’éclat et le secret » : rappel de la présentation

Tous les Français connaissent le général de Gaulle. Le résistant, qui refusa de céder à la défaite. L’homme politique tour à tour visionnaire, libérateur, pacificateur, constructeur. Le fondateur de la Ve République. L’homme d’Etat, porteur d’une « certaine idée de la France », libre, fière et indépendante.

Mais qui était Charles de Gaulle ? Quels étaient le moteur et le ressort de l’homme qui a consacré l’essentiel de sa vie à son pays ? Quel rôle a joué à ses côtés son épouse, la discrète Yvonne, pierre angulaire de son parcours privé et public, puisque selon lui, sans elle « rien n’eût été possible » ? Quelle fut la place de sa fille Anne, celle qui lui donnait la force de « tenir » dans ses grands moments de doute ?

Cette série nous fait revivre l’éclat de pages illustres de l’Histoire de France, de la Résistance à l’enracinement de la Ve République, ces grands moments que Charles de Gaulle a incarnés et façonnés.

Elle brosse le portrait d’un homme d’Etat à l’épreuve du pouvoir, d’un stratège et d’un fin politique, et lève le voile sur le secret d’une personnalité jusqu’ici pudiquement cachée derrière la statue du héros.