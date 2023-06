N’oubliez pas les paroles du 21 juin : Laure aux portes des masters !

N’oubliez pas les paroles du 21 juin 2023, 23 victoires pour Laure – Laure est déjà aux portes des masters dans le jeu musical de France 2 « N’oubliez pas les paroles ».

Elle a signé deux nouvelles victoires ce soir et compte désormais 158.000 euros de gains en 23 victoires.







Publicité











Publicité





N’oubliez pas les paroles du 21 juin, 23 victoires pour Laure

Dans le détail ce mercredi soir, Laure a une nouvelle fois remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Il ne manque donc plus plus que 2.000 euros à Laure pour espérer intégrer les masters !

N’oubliez pas les paroles du 21 juin 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.