Demain nous appartient du 12 juin : la police recherche Aurore (résumé + vidéo épisode 1446 en avance)

Demain nous appartient du 12 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1446 de DNA – La police recherche Aurore ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». La flic a été enlevée le soir de son anniversaire et personne ne sait où elle est ni qui est derrière tout ça !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 12 juin 2023 – résumé de l’épisode 1446

Karim fait le point avec Sara et Nordine. Il retrace le parcours d’Aurore avant sa disparition. Mais qui a bien pu l’enlever ? Karim se demande si ça ne peut pas être Vanessa, qui est en cavale… Mais ce n’est pas son mode opératoire. Nordine et Sara n’y croient pas mais Karim veut quand même creuser cette piste.

Pendant ce temps là, Audrey a acheté des compléments alimentaires pour aider Jordan pour les révisions du bac. Mais il refuse d’en prendre !

William s’effondre sous la pression. Et La cavale de Vanessa se poursuit.



Demain nous appartient du 12 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.