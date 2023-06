« Appel à témoins » du 12 juin : au sommaire ce soir sur M6

Appel à témoins du 12 juin 2023, le sommaire Ce lundi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 pour un nouveau numéro en direct de « Appel à témoins ».







Publicité





A voir dès 21h10 sur M6, puis en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Appel à témoins du 12 juin 2023 : le sommaire

Julien Courbet revient avec une nouvelle formule de « Appel à témoins ». Entouré de spécialistes, d’envoyés spéciaux et de procureurs de la République, il accueille des familles, dont les proches ont disparu. Elles témoignent en plateau et lancent des appels à témoins en direct pour aider à résoudre des enquêtes non-résolues. Retrouvez un panel d’affaires plus nombreuses et plus éclectiques : toujours des « cold cases » mais aussi des disparitions inquiétantes et inexpliquées, délit de fuite, fugues et de retrouvailles familiales.

Les nouvelles affaires non-élucidées :

Anthony Muroni – mort mystérieuse et inexpliquée (2020, Strasbourg-Paris)

Julie Michel – disparition inexpliquée (2013, Lers, Ariège)

Franco Imani-Mulindahabi – disparition d’une personne majeure (2016, Lille)

Tessa Raimbault – délit de fuite (2018, Saint-Jean-de-Concelles, Loire-Atlantique)



Publicité





Appel à témoins du 12 juin 2023, extrait vidéo

Percuté par une voiture sur l’A4 dans la nuit du 7 octobre 2020, le mystère plane toujours autour de la mort d’Anthony Muroni. Depuis plus de 3 ans, ses parents tentent d’élucider ce drame qu’ils ne considèrent ni comme un suicide, ni comme un accident.

« Appel à témoins », c’est ce soir dès 21h10 sur M6.