Demain nous appartient du 27 juin : Aurore apprend une info capitale (résumé + vidéo épisode 1457 en avance)

Demain nous appartient du 26 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1456 de DNA – Aurore l’a échappé belle dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, Manon lui a sauvé la vie alors qu’on a voulu la tuer en lui tirant dessus ! Mais ce soir, Aurore apprend une info capitale…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Raphaëlle apprend la mort de Martin (vidéo épisode du 29 juin)







Publicité





Demain nous appartient du 27 juin 2023 – résumé de l’épisode 1457

Aurore a été victime d’une nouvelle agression. Elle doute de plus en plus d’Agathe et prend la température auprès de Manon. Manon lui explique qu’au commissariat, elle ne fait pas l’unanimité. Et elle lui confie qu’elle pense qu’elle a une relation avec Karim ! Une info capitale pour Aurore.

Pendant ce temps là, Roxane mène l’enquête dans le dos de sa commandante. Bruno envisage une nouvelle vie avec Nathan. Chez Julie, Nathan prend ses aises… Elle lui fait une proposition de dernière minute ! Et Jordan tombe de haut quand son karma le rattrape.



Publicité





Demain nous appartient du 27 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.