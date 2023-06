Demain nous appartient du 29 juin : Raphaëlle s’effondre (résumé + vidéo épisode 1459 en avance)

Demain nous appartient du 29 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1459 de DNA – Raphaëlle s’effondre en apprenant la mort de Martin ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle ne comprend pas et est sous le choc à l’hôpital face à William et Nordine…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : découvrez le secret de Sandrine (vidéo épisode du 3 juillet)







Publicité





Demain nous appartient du 29 juin 2023 – résumé de l’épisode 1459

Raphaëlle est effondrée par la mort de Martin. Elle trouve du soutien auprès de Nordine alors que William lui explique ce qui s’est passé. Raphaëlle culpabilise et Nordine la prend dans ses bras…

Au commissariat, tout le monde est en deuil. Agathe prend la parole pour rendre hommage à Martin. Ses collègues sont bouleversés. Ils font une minute de silence en sa mémoire…

Les conclusions de l’autopsie mettent Agathe sur la sellette. Charlie et Soizic se lancent dans un affrontement pimenté. Victor sort le grand jeu pour Romy.



Publicité





Demain nous appartient du 29 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.