« Ado à coacher, père à séduire » : votre téléfilm ce 29 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Ado à coacher, père à séduire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 29 juin 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Ado à coacher, père à séduire ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Ado à coacher, père à séduire » : l’histoire

Jon, architecte, séduisant, et veuf depuis peu, emménage dans une nouvelle ville avec sa fille Hanna, la veille de la rentrée scolaire. En allant l’inscrire dans son futur lycée, il croise le chemin de madame Burke, la coache des cheerleaders, et de son assistante, Tiphanie. Celle-ci s’éprend immédiatement de lui alors qu’il la remarque à peine. Bien décidée à le séduire, elle met tout en œuvre pour y parvenir et ira jusqu’à éliminer toutes les personnes qui essayeront de la faire revenir à la raison.

Ado à coacher, père à séduire, interprètes et personnages

Avec : Corin Nemec (Jon), Vivica A. Fox (La coache Burke), Tara Reid (La coache Hughes), Madi Burton (Hanna)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « 15 ans d’écart ».