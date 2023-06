Demain nous appartient du 6 juin : Victoire et Bart menacés par Vanessa (résumé + vidéo épisode 1442 en avance)

Demain nous appartient du 6 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1442 de DNA – Vanessa passe à l’action ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Vanessa et Bart reçoivent des menaces…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 6 juin 2023 – résumé de l’épisode 1442

Au Spoon, Mona s’inquiète pour la vie de Georges alors que Vanessa est en cavale. Mais Georges pense que Vanessa est loin et qu’il ne lui arrivera rien. Sauf qu’au même moment, Victoire se réveille et découvre que Vanessa s’est introduite chez elle et a déposé une rose tigrée sur sa table de nuit ! Bart reçoit un colis, qui contient lui aussi une rose tigrée… Ils sont clairement menacés par Vanessa !

Pendant ce temps là, Eddy commet une erreur fatale. Et Gabriel ne digère pas les mensonges de Noor. Quant à Nathan et Luna, ils débutent une histoire.



Demain nous appartient du 6 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.