Demain nous appartient spoiler : Aurore enlevée et séquestrée (vidéo épisode du 12 juin)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont très mal tourner pour Aurore dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Aurore va se faire enlever et séquestrer !

Aurore se réveille dans une pièce quasiment vide, sur un lit de camps. Toutes les issues sont verrouillées !







Publicité











Publicité





On lui a laissé une bouteille d’eau et une boite de conserves… Aurore hurle et tambourine à la fenêtre. Mais de l’extérieur, on entend absolument rien… Qui a enlevé Aurore ? Et pour quelle raison ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Vanessa a pris la fuite avec Georges ! (vidéo épisode du 9 juin)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1446 du 12 juin 2023 : Aurore enlevée

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.