Quotidien du 7 juin 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 7 juin 2023, les invités – Ce mercredi soir et comme tous les soirs sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







➤ Claire Denis et Margaret Qualley pour « Stars At Noon », en salles le 14 juin

Synopsis du film : Une jeune journaliste américaine en détresse bloquée sans passeport dans le Nicaragua d’aujourd’hui en pleine période électorale rencontre dans un bar d’hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l’homme rêvé pour l’aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu’au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 7 juin 2023 à 19h20 sur TMC.