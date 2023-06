Demain nous appartient spoiler : un retour surprise (vidéo épisode du 23 juin)

Demain nous appartient spoiler – C’est un grand retour qui vous attend cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un personnage emblématique est de retour à Sète !

Et on peut déjà vous dire qu’il s’agit de Sandrine !







Victoire débarque chez Chloé, qui ne comprend pas pourquoi. Elle lui explique que c’est Alex qui lui a demandé de passer… Et on peut dire qu’Alex leur a réservé une très belle surprise : le retour de Sandrine ! Chloé et Victoire sont ravies et lui sautent dans les bras !

Sandrine avait mis Alex dans la confidence de son retour de Guadeloupe il y a deux semaines et il a parfaitement su tenir sa langue.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1455 du 23 juin 2023 : le retour de Sandrine

