Euro 2023 U21 : France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

UEFA U21 EURO 2023, France / Italie en direct, live et streaming ce jeudi 22 juin 2023 – Début de l’Euro 2023 ce jeudi pour les Bleuets ! Pour son entrée en compétition, l’Équipe de France U21 affronte l’Italie dans le groupe D.

A suivre ce soir à partir de 20h35 sur W9, coup d’envoi à 20h45.







Publicité











Publicité





Retrouvez l’Équipe de France Espoirs qui affronte l’Italie pour le premier match de la phase de poules de l’Euro U21 à la Cluj Arena de Cluj-Napoca. Qualifiés pour le Championnat d’Europe Espoirs U21 après avoir terminé premier de leur groupe de qualification, les Bleuets de Sylvain Ripoll ont hérité du Groupe D avec la Norvège, la Suisse et l’Italie. À l’occasion de ce premier match de la phase de groupes, les Français, demi-finalistes en 2019 puis quart de finalistes en 2021, rencontreront les Italiens de Paolo Nicolato. Afin de bien débuter la compétition et d’espérer une qualification en quart de finale, les Espoirs tricolores doivent impérativement s’imposer en Roumanie, car seuls les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour la suite de la compétition.

Une rencontre commentée par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

France / Italie – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Meslier – Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou – Le Fée, Caqueret, Thuram – Cherki, Kalimuendo, Gouiri

🔵 Italie (composition probable) : Caprille – Cittadini, Pirola, Scalvini – Bellanova, Rovella, Tonali, Miretti, Udogie – Colombo, Cancellieri



Publicité





France / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

France / Italie, match de phase de groupe de l’UEFA U21 EURO 2023, à suivre ce jeudi 22 juin 2023 sur W9.