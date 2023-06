Un si grand soleil du 23 juin : Hélène va déraper (résumé et vidéo épisode 1174 en avance)

Un si grand soleil du 23 juin, spoiler résumé de l’épisode 1174 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotiden « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 23 juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu laisse un nouveau message vocal sur la messagerie de Victor, qui ne le rappelle pas. Il veut l’interroger pour l’affaire Roussillon, même s’il pense qu’il n’a pas le profil. Alex lui conseille d’aller le voix aux Sauvages.







Publicité





Chez Claire, on parle aussi de Victor et Florent reconnait enfin que la disparition de Victor parait bizarre. Il pense qu’il faut prévenir la police mais Claire refuse.



Publicité





A la coloc, Margot est soucieuse. Ludo tente de la rassurer, tout comme Bilal qui lui demande ce qui se passe. Mais Margot leur explique Claudine lui ait tombée dessus et elle craint de se faire virer. Pendant ce temps là à la galerie, Claudine envoie balader Alix avant de lui expliquer ce qu’elle traverse. Elle pense que c’est un coup de Johanna…

Au cabinet, Margot informe Claudine que Levars est arrivé et l’attend en salle de réunion. Margot s’excuse pour le dossier Delarive, elle n’en dort plus la nuit. Elle jure à Claudine que l’erreur ne vient pas d’elle. Levars arrive et jubile. Claudine entre au clash.

Manu est aux Sauvages, il interroge Enzo et Emma concernant Victor. Enzo dit qu’il a pris des vacances, Manu ne comprend pas en début de saison et Emma est clairement mal à l’aise. Enzo s’éclipse, Emma ne comprend pas pourquoi il a fait comme si tout était normal. Enzo dit que Claire préfère qu’on n’en parle pas…

Guilhem est avec Johanna, il l’interroge sur le rôle qu’elle a pu jouer dans l’affaire Delarive… Johanna dit qu’elle n’a rien fait. Guilhem lui dit que c’est jamais bon de jouer contre son camps.

Alix montre à Marc une lettre cryptée du 17ème siècle. Il trouve le sujet un peu trop pointu pour ses lecteurs. Elle lui parle d’une façon ludique de la présenter en incitant les lecteurs à la décrypter. Marc est emballée par l’idée d’un jeu.

Claire reçoit un appel de Manu, il lui demande si elle sait où est son père. Elle ment, elle dit qu’il est parti en rando dans les Pyrénées. Il lui parle de Laurence Roussillon sans lui donner de détail.

Levars annonce à sa cliente être parvenue à un excellent accord : elle retire sa plainte contre 50% des royalties des ventes sur la lampe, avec un minimum de 50.000 euros. Et elle sera reconnue comme unique auteure de la lampe. Delarive va être condamné pour contrefaçon. Elle est ravie et le remrcie.

Claire se renseigne sur Laurence Roussillon sur internet, elle découvre que c’est une braqueuse et elle appelle Florent pour le prévenir.

Levars et Laetitia sont à l’opéra. Il lui offre des billets d’avion pour aller voir Camille ! Elle est surprise et heureuse.

A la coloc, Noémie et Akim ont ramené Renan, un ami de Noémie. Pendant ce temps là, Hélène prépare un sale coup… Elle prépare une chaine, du skotch et des menottes !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Margot confronte Johanna (VIDÉO épisode du 28 juin)

VIDÉO Un si grand soleil du 23 juin extrait, Hélène prépare un enlèvement

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.